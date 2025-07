Juventus, il tempo stringe per Conceiçao: la clausola può aumentare

La Juventus pensa al futuro. Dopo aver ufficializzato Jonathan David , i prossimi passi sul mercato saranno diversi ma fondamentali per costruire al meglio la rosa a disposizione di Igor Tudor. La situazione disarà da curare con attenzione, soprattutto per l'ingaggio che percepisce il serbo: nei prossimi giorni il suo entourage è atteso a Torino e dunque potranno esserci sviluppi Tra i giocatori ancora alla Juventus ma con un futuro incerto c'è anche, con note decisamente diverse da quelle del numero 9. I bianconeri hanno cambiato più volte la loro linea sul portoghese in stagione, ma ormai da settimane è chiaro che l'obiettivo è proseguire insieme.

Juventus, le ultime sul futuro di Conceiçao

Dopo un momento iniziale di difficoltà, Chico e Tudor si sono trovati e l'intesa è diventata sempre più forte, come dimostrato dalle parole dell'allenatore e dalle ultime prestazioni dell'esterno classe 2002. Il futuro resta da definire,I bianconeri hanno provato a offrire una cifra inferiore alla. Come raccontato dal direttore de ilBiancoNero Romeo Agresti sul suo canale YouTube, però, questa clausola scadrà a fine luglio e potrà salire: se la situazione dovesse cambiare in questo modo, per la Juve sarebbe molto più difficile affondare nuovamente per Conceiçao.I contatti e le mediazioni del suo agentesono proseguite nei giorni scorsi, prima della tragedia che ha scosso il mondo del calcio: Mendes curava anche gli interessi di Diogo Jota, e davanti a un evento simile il mercato passa inevitabilmente in secondo piano.Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno senza dubbio degli sviluppi per Conceiçao e per il suo futuro: molto dipenderà anche dalla situazione di Nico Gonzalez, che è sul mercato. La Juventus continuerà comunque a lavorare per ammorbidire la posizione del Porto, anche





