Juventus, non sottovalutare Conceicao: ha dimostrato più di Nico Gonzalez, perché puntarci per il futuro

2024 Getty Images

Perché la Juventus dovrebbe puntare su Conceicao

messaggi social, che non è dato sapere se sono direttamente collegati agli zero minuti in l'incertezza sul futuro: per Franciscoè senza dubbio il momento più difficile da quando è arrivato a Torino a fine agosto. Perché si sta avvicinando la fine della stagione e quindi anche del prestito alla Juventus senza sapere quale sarà il suo destino il prossimo anno. E, soffermandosi al campo invece,

La stagione di Conceicao



Il confronto con Nico Gonzalez

In casa Juventus in questo momento non si vogliono prendere decisioni definitive praticamente su niente: quindi dentro Igor Tudor ma per pochi mesi (poi si vedrà), niente rinnovi di quei giocatori con cui già ci sono stati dialoghi concreti e in stand by le situazioni dei giocatori in prestito, compresa quindi anche quella di Conceicao.(se la Juve si qualifica o no in Champions cambia tutto), ma anche individuali. Ecco,Da una parte, c'è il prezzo, che senza sconti da parte del Porto, vorrebbe dire tirare fuori altri 30 milioni dopo i 7 (più 3 eventuali di bonus) già spesi per il prestito.non roba da poco. Legittimo pensare che Conceicao non abbia dimostrato in questa stagione di valere 40 milioni di euro. Qualche stop fisico di troppo e la poca incisività nell'ultimo periodo vanno in questa direzione. Ma l'investimento iniziale per il portoghese è stato importante e in prospettiva proprio di un'acquisizione a titolo definitivo.Se da un punto di vista economico ci sono validi motivi per stare da una parte o dall'altra, guardando il campo invece,Alla sua prima stagione in Serie A, in un contesto ben differente da quello in cui arrivava,perfettamente divisi. Un discreto biglietto da visita per la prossima stagione, dove in una "normale" crescita, potrebbe quindi raggiungere numeri che iniziano ad essere importanti.Ma oltre ai goal e assist, Conceicao ha molto spesso acceso la squadra, riuscendo a dare pericolosità in un gioco troppo spesso piatto. Non è un giocatore ancora completo e chissà se lo diventerà mai, ha sicuramente mostrato di avere dei limiti ma ha anche caratteristiche davvero uniche. Ciò che sa fare, quindi prima di tutto puntare e saltare l'uomo, lo fa ad un livello altissimo. E soprattutto, ha ancora 22 anni ma già abbastanza esperienza internazionale.Analizzando la stagione dei bianconeri,che sta cercando di svoltare con Tudor, non ha certo fatto meglio del compagno, anzi. Ed anche in queste ultime partite, dove si è vista una crescita, non è riuscito ad incidere negli ultimi metri. Ecco, quello "Chico" lo sa fare. Su chi farebbe bene a ripartire allora la Juventus?