Juventus, per Conceicao il tempo stringe: pronta la nuova offerta

Jonathan David è arrivato a Torino ma non c'è tempo per fermarsi; il canadese sarà solo il primo di tanti acquisti che lafarà in estate. E oltre al canadese, i movimenti più importanti continuano ad essere nel reparto offensivo.Due trequartisti, e su questo non ci sono dubbi visto come Igor Tudor ha impostato il lavoro fin dal primo giorno. Ma quali giocatori ricopriranno quel ruolo?Al Mondiale per Club il tecnico ha puntato su, che però ha ancora il futuro incerto. E proprio per il portoghese possono essere giorni decisivi.

Juventus, pronta la nuova offerta per Conceicao

e la data cerchiata in rosso è quella del 15 luglio, ovvero quando la clausola rescissoria del giocatore si alzerà da 30 a 45 milioni di euro, una cifra che la Juve non pagherà visto che già quella di adesso è un ostacolo che Damien Comolli sta cercando di aggirare. Come? Trattando con il Porto, cercando di ammorbidire la posizione del club portoghese, fino ad ora ferma sulla sua posizione, ovvero o pagamento della clausola o niente.Dopo una prima offerta di qualche settimana fa, rispedita al mittente,. I bianconeri cercano di fare leva anche sulla volontà di Conceicao, che dopo qualche mese di dubbi, legati anche a ciò che stava accadendo sul campo, con qualche panchina di troppo e un ambiente intorno che non sembrava più così convinto, ha espresso la volontà chiara di rimanere alla Juventus, forte della fiducia che Tudor ha dimostrato di avere.anzi. La Juventus non vuole farsi trovare impreparata e tiene vive entrambe le piste, con l'obiettivo ideale, anche se non facile, di dare a Tudo r sia Conceicao che Sancho.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui