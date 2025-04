Juventus-Conceicao: nessun riscatto, solo la clausola. Quanto vale

Arrivato a Torino sul finire del mercato estivo, Francisco Conceição è stato uno degli ultimi rinforzi offensivi della Juventus. L’esterno portoghese è approdato in bianconero dal Porto con la formula del prestito secco, senza alcun diritto di riscatto a favore del club italiano. Questo significa che la Juventus, al termine della stagione, non potrà riscattarlo direttamente, ma solo valutare un eventuale acquisto definitivo.Per assicurarsi le prestazioni di Conceição, la Juventus ha versato 7 milioni di euro al Porto. Una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente: nel caso in cui i bianconeri centrassero la qualificazione alla prossima Champions League, è previsto un bonus aggiuntivo di 3 milioni, portando il costo complessivo dell’operazione a 10 milioni.

Conceicao Juve, quanto vale la clausola

Tuttavia, la situazione contrattuale dell’esterno portoghese presenta un dettaglio interessante. Nonostante sia ancora di proprietà del Porto, Conceição ha una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro. Questo significa che la Juventus – così come qualsiasi altro club – potrebbe acquistarlo a titolo definitivo semplicemente versando tale somma nelle casse del club portoghese.Il futuro di Conceição, dunque, resta incerto, ma la Juventus tiene d’occhio l’evoluzione del suo rendimento in vista delle prossime mosse di mercato.