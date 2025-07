Juventus, le mosse dopo Conceiçao: da Sancho a Vlahovic, qual è la nuova priorità

AFP via Getty Images

Un altro nuovo (vecchio) tassello è ormai aggiunto: Francisco Conceiçao sarà ancora un giocatore della Juventus . Il club bianconero ha definito gli ultimi dettagli dell'operazione con il Porto, ma la forte volontà di continuare insieme - da entrambe le parti - e la mediazione dihanno fatto la differenza per arrivare a una svolta decisiva. La Juve pagherà la clausola al club portoghese, ma lo farà in più rate: ormai è fatta per la sua permanenza.: su diversi piani, la Juve continua a lavorare per il proprio futuro con l'obiettivo di tornare a competere. Proprio per questo, il lavoro non si ferma di certo qui. Negli uffici della Continassa si sta continuando a ragionare su diversi tavoli, in uscita e in entrata, oltre ai rinnovi: i nomi sono tanti e corrispondono ad altrettante situazioni, dalle più spinose - vedi- alle trattative in ottica futura, come per Sancho e il prolungamento di Yildiz.

Sancho e Kolo Muani: la situazione in entrata

Da Alberto Costa a Nico Gonzalez, fino al nodo Vlahovic: le uscite

La clausola di Conceiçao è stata uno dei nodi principali del mercato bianconero. La sua situazione, però, non ha mai bloccato i discorsi per, anzi. I dialoghi tra Juventus e Manchester United, e l'obiettivo del club bianconero è continuare su questa strada per rinforzare in modo importante il reparto esterni, dato che Chico ha giocato maggiormente come trequartista con Tudor.Ora che la trattativa per il portoghese è chiusa, la Juve potrà concentrarsi sull'esterno dei Red Devils, anche se servirà una cessione per finanziare il suo acquisto: il riferimento più diretto punta verso, ma ci arriveremo. Perché il reparto offensivo dei bianconeri ha bisogno di un altro tassello, questa volta da affiancare a Jonathan David.E a questa voce si affianca il nome di. Come per Conceiçao, la Juventus ha intenzione di trattenere il giocatore, che ha già dichiarato di voler rimanere in bianconero prima e durante il Mondiale per Club. Comolli sta lavorando, ma al momento il PSG non ha ancora aperto: la trattativa per il francese rappresenta un altro tavolo molto importante per la Juve.Come anticipato, però, la società non sta lavorando solo in entrata. Uno dei temi più importanti, soprattutto negli ultimi giorni, è: per la Juve non è un giocatore incedibile, ma l'intenzione è di venderlo solo nel caso in cui arrivasse l'offerta giusta, quella che genererebbe una plusvalenza. Il dialogo con loè aperto, ma non c'è ancora l'accordo: la posizione bianconera è ormai chiara.Così come è chiara per, di cui parlavamo prima. L'argentino gioca un ruolo decisivo nel mercato della Juventus, perché può sbloccare l'operazione Sancho in modo definitivo: l'Al-Ahli ha mostrato interesse per lui, e al momento rappresenta la pista più concreta. La richiesta dei bianconeri si aggira, perciò ogni offerta viene valutata con attenzione.C'è infine la telenovela di, che ha già mosso l'ambiente nelle scorse settimane. Il malessere sembra ormai chiaro da entrambe le parti, ma la sensazione è che nonostante si tratti di una trattativa molto importante per la Juve, i tempi rischiano di prolungarsi e non di poco: tra il club e il giocatore (insieme al suo entourage) è ancora braccio di ferro, con tante idee in ballo come la





