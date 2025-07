Juventus, oggi Conceicao a Torino per la firma: il costo totale dell'operazione

Conceicao oggi a Torino per firmare con la Juventus

Tutto secondo i piani perqualcuno si aspettava già la firma e l'ufficialità ma l'operazione che porterà il portoghese a diventare un nuovo giocatore dellaa titolo definitivo è chiusa da ormai giorni. Ieri lo stesso calciatore aveva mandato segnali inequivocabili sui social, che però servivano solo a tranquillizzare chi ancora era preoccupato sull'esito della trattativa, definita dal club bianconero in ogni aspetto già settimana scorsa.Giovedì,, che questa volta ripartirà senza più dubbi sul futuro, a tutti gli effetti da giocatore bianconero, come ha voluto fin dal primo momento in cui è arrivato a Torino, lo scorso agosto.



Quanto ha pagato la Juventus per Conceicao

Sarà l'ultimo passo prima dell'annuncio, che quindi potrebbe essere già in giornata o al massimo domanecessari per ufficializzare l'operazione e infatti chiuso il discorso Conceicao hanno già iniziato a parlare di altro , ovvero Alberto Costa, che potrebbe mantenere vivo il canale tra i due club. Questo però è un altro discorso, ancora tutto da impostare.Non è stata una trattativa facile né velo, aprendo però al pagamento dilazionato in quattro rate, aspetto che ha facilitato l'operazione.questo l'investimento del club bianconero. Soldi che si aggiungono a quelli già spesi per il prestito (7 milioni più di 3 di bonus). Sta per proseguire la storia tra la Juve e Conceicao, questa volta però, con prospettive molto diverse da come era iniziata poco meno di un anno fa.