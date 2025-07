Juventus, Conceicao è arrivato a Torino: ora le visite al JMedical VIDEO

Conceicao arrivato a Torino: ufficialità oggi?

Franciscoera arrivato a Torino la prima volta il 26 agosto 2024, iniziando la sua avventura con la. Oggi, martedì 22 luglio ci torna dopo le vacanze e lo farà per restarci a titolo definitivo, aprendo il secondo capitolo in bianconero. Il portoghese infatti rimarrà alla Juventus, che lo ha acquistato dal Porto per oltre 30 milioni di euro dopo il prestito secco della passata stagione.L'arrivo di Conceicao, come raccontato questa mattina, era programmato per oggi e tutto è andato secondo i piani., accolto come di consueto dal Team Manager Matteo Fabris. D'altronde, il portoghese è come se fosse un nuovo acquisto a tutti gli effetti, nonostante conosca bene ormai la città e tutto quello che ruota attorno al mondo bianconero. Nel pomeriggio, Conceicao firmerà il contratto con la Juventus realizzando quello che era il suo desiderio, ovvero continuare in bianconero.

Francisco #Conceicao è atterrato a Torino

Adesso la firma sul contratto con la #Juventus pic.twitter.com/nSdLNalcYW — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 22, 2025



Conceicao al JMedical

Nella giornata di ieri i club hanno firmato tutti i documenti necessari per il trasferimento di Conceicao. Tra poco arriveranno anche gli ultimissimi passaggi prima dell'annuncio, o meglio, l'ultimo, vale a dire la firma sul contratto.Tra questi passaggi, come sempre, le visite di rito: Conceicao è arrivato al JMedical pochi minuti dopo le 13.30.