Juventus, ieri Conceicao non si è allenato: la situazione verso il Bologna e le idee per l'attacco

Conceicao disponibile per Bologna-Juventus?

Niente allenamento ieri per. Il giovane portoghese non è nemmeno passato dalla Continassa mercoledì, sfruttando una giornata di recupero extra che gli ha concesso, ma già oggi dovrebbe tornare a riunirsi ai compagni in vista della trasferta di domenica sul campo del, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport.Se ne saprà di più nelle prossime ore, ma effettivamente la presenza del figlio d'arte si preannuncia decisiva per le scelte del tecnico croato, che dovrà sicuramente fare a meno di- squalificato per due turni dopo la gomitata con cui ha colpito Alessandro Bianco nel match contro il Monza - e con tutta probabilità anche di, che al massimo potrà essere a disposizione per la panchina.

Chi gioca in attacco

Il ruolo di McKennie

Il modulo

Scelte quasi obbligate, dunque, per quanto riguarda l'attacco della Juventus . Dove è praticamente certa una maglia da titolare per Randal Kolo Muani , tornato al goal nell'ultima gara di campionato dopo un digiuno che durava dal 7 febbraio scorso e destinato ad agire ancora quale unico centravanti, perché nemmenoè al meglio: il numero 9 bianconero è alle prese con un affaticamento muscolare, da cui potrebbe pure recuperare in tempo per la trasferta ma con la quasi-certezza di lasciare comunque il posto al francese, al quale potrebbe poi eventualmente subentrare a gara in corso.Sicuramente in campo anche, a sua volta tornato a segnare contro il Monza rompendo un'astinenza che durava dalla gara di andata contro gli stessi brianzoli, risalente al 22 dicembre: l'argentino sembra finalmente in buon momento, che spera di prolungare con un'altra prestazione positiva. Nel frattempo, assiste da spettatore interessato alle scelte di Tudor, per cui come dicevamo sarà determinante la presenza o meno di Chico Conceicao: l'alternativa sarebbe l'avanzamento di, jolly che in questa stagione ha ricoperto praticamente tutti i ruoli in campo, di cui si era parlato nei giorni scorsi nell'ipotesi di una sorta di 3-5-2 (in assenza di Vlahovic) che gli lasciasse la libertà di muoversi nella zona solitamente occupata da Yildiz.Tutto, comunque, fa pensare che sarà riproposto l'ormai consuetoe che sarà proprio Conceicao a occupare il ruolo del giovane turco, pur con caratteristiche diverse, soprattutto per quanto riguarda l'area di incidenza: il classe 2002, infatti, parte largo a destra ma ha un raggio di azione più limitato rispetto al classe 2005. Sì, poi c'è anche un Nico Gonzalez interscambiabile, pronto in caso di necessità a traslocare sulla sinistra, ma che negli ultimi tempi ha reso al meglio da seconda punta, partendo dalla destra per accentrarsi. Certo è che Tudor non potrà sbagliare le proprie scelte: troppo importante per la Juventus il match allo stadio Dall'Ara, a cui poi seguirà quello contro la Lazio altrettanto decisivo per la corsa al quarto posto. Un passo alla volta, comunque. Prima, appunto, c'è un Bologna da affrontare.





