Juventus, Conceicao ha convinto proprio tutti. E non è solo una questione tecnico-tattica, il retroscena

AFP or licensors

Il futuro disembra sempre di più a tinte bianconere. Come vi abbiamo già raccontato ieri, hanno infatti trovato conferma le indiscrezioni provenienti dal Portogallo secondo cui lasi è convinta a pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro prevista nel contratto con ilper trattenere a Torino il giovane esterno figlio d'arte, sfruttando la finestra temporale tra il 15 giugno e il 15 luglio per evitare che la cifra si alzi ulteriormente, raggiungendo quota 45 milioni.Il club, insomma, è pronto ad affondare il colpo, senza nemmeno provare a chiedere sconti: Chico ha convinto tutti, compresocon cui inizialmente sembrava non trovare spazio in campo, ma che invece di recente gli ha concesso fiducia e minuti aiutandolo a rendere al meglio anche dal punto di vista tattico, con la libertà di partire da destra e accentrarsi o allargarsi in base alla situazione. Il classe 2002, dopo una stagione con qualche alto e basso, lo ha ripagato: per lui subito una doppietta all'esordio al Mondiale per Club, nella partita contro l'Al-Ain che ha giocato da titolare rimanendo in campo per tutti i novanta minuti e lanciando segnali più che incoraggianti, con una prestazione (anche) al servizio della squadra.

Conceicao-Juventus, ecco perché ha convinto tutti

A soddisfare il tecnico croato - ma pure la stessa dirigenza, conpronto a presentarsi dal Porto con i soldi della clausola - non è stato però solo il contributo concreto di Conceicao alla vittoria contro l'Al-Ain, ma anche in generale il suo atteggiamento degli ultimi tempi, come riferito da Fabrizio Romano: sembrano alle spalle, dunque, le (presunte) scaramucce sfociate in un messaggio criptico sui social dello stesso giocatore ("Un giorno saprete…"), così come i malintesi tattici che avevano portato alla sua frequente esclusione dall'undici titolare nel primo periodo di Tudor sulla panchina bianconera.Ora Conceicao, che nel frattempo ha rifiutato offerte provenienti dall'Arabia Saudita, è atteso alla Continassa da un contratto quinquennale da, una cifra ben superiore rispetto all'ingaggio da 1 milione di euro percepito al Porto; inoltre, incasserà anche il 20% della clausola da 30 milioni che verserà la stessa Juventus, come previsto dall'accordo stipulato al momento del suo ritorno "a casa" dall'Ajax. Definito il suo futuro, adesso Chico può pensare solo al campo, che potrebbe vederlo protagonista anche domani nel match contro il. In questo senso si attendono maggiori indicazioni da Tudor, che interverrà in conferenza stampa nelle prossime ore per presentare la gara.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui