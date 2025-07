Juventus-Conceiçao, ci siamo quasi: i bianconeri si avvicinano alla clausola

AFP or licensors

La Juventus è ormai a un passo da definire la permanenza di. Il portoghese è sempre più vicino a rimanere in bianconero, con il club che sta per definire l'operazione con il Porto . La trattativa è proseguita con intensità in queste settimane, segno della forte volontà del club - e del giocatore - di continuare insieme dopo una stagione positiva. La clausola di Conceiçao scadrà a mezzanotte e dunque la Juve ha accelerato per chiudere entro questo termine, dato che la cifra salirebbe. I bianconeri si stanno avvicinando definitivamente alla clausola stessa, pagandola però in più rate. Da parte del giocatore, come anticipato, sono arrivati diversi segnali di stima.

Juventus, le ultime su Conceiçao

Oltre ad aver rinunciatoChico ha rifiutato un'offerta, dimostrando così di voler rimanere alla Juventus, come emerso anche nei giorni scorsi.La fiducia di Tudor nei confronti di Conceiçao è aumentata man mano dalla fine del campionato, eè stato l'emblema. Il portoghese ha trovato spazio come trequartista, dimostrandosi da subito uno dei protagonisti della rosa bianconera: in questo modo si è rafforzato ulteriormente il rapporto con la squadra e con l'allenatore, dopo un inizio più complicato.Tra i protagonisti della trattativa c'è stato sicuramente anche, che ha avuto un ruolo chiave nei dialoghi con il Porto, mediando e aiutando ad avvicinare le parti. Adesso, l'operazione è arrivata ai dettagli: dopo l'ultima offerta, la Juve è sempre più vicina alla clausola per trattenere Conceiçao.





