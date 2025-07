Juventus, ora Conceicao è tutto tuo: cifre, contratto e dettagli del trasferimento

Getty Images

Adesso non ci sono più dubbi. Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato l'ingaggio a titolo definitivo di Francisco Conceicao che, dopo la stagione vissuta a Torino in prestito dal Porto, è diventato a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del club bianconero.Il raggiungimento dell'accordo col Porto e la compilazione della relativa documentazione, hanno consentito al classe 2002 di raggiungere Torino nella giornata di mercoledì 22 luglio e di recarsi negli uffici della Continassa dove è avvenuta la proverbiale firma sul contratto che lo legherà alla Juve nelle stagioni a venire.

Conceicao alla Juventus, le cifre

Il contratto di Conceicao con la Juventus

Ma quanto è costato Francisco Conceicao alla Juventus? Di seguito tutti i dettagli dell'operazione: dalla cifra sborsata dalla Vecchia Signora alla durata del contratto.Come si legge nel comunicato ufficiale "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes da Conceição a fronte di un corrispettivo di € 30,4 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,6 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030".Conceicao diventa dunque a tutti gli effetti un calciatore della Juventus: l'ex Porto e Ajax ha sottoscritto un accordo con il club torinese che lo legherà a Madama per i prossimi cinque anni. Il suo contratto scadrà dunque il 30 giugno 2030.