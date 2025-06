Juventus, Conceiçao torna in gruppo verso il Real Madrid: le ultime

La Juventus sta preparando il match contro ildopo la brutta sconfitta con il Manchester City. Il 5-2 di Orlando ha ridimensionato le ambizioni e le riflessioni intorno alla squadra di Tudor, che deve ancora migliorare sotto tanti aspetti.Il primo obiettivo, però, resta il: lo stesso allenatore ha parlato dell'importanza di arrivare fino in fondo, e rispondere dopo lo stop con i CitizensNel frattempo, dall'allenamento dei bianconeri arrivano buone notizie per Tudor,. Il portoghese, infatti, si era allenato a parte nei giorni scorsi per un leggero affaticamento, e contro il Manchester City era rimasto, proprio per preservarlo verso i prossimi impegni.

Conceiçao, le ultime verso Juventus-Real Madrid

Conceiçao è tornato a completa disposizione di Tudor per Juventus-Real Madrid, con i bianconeri che si sono concentrati sul lavoro atletico e sulla parte tattica . La gara si giocherà martedì 1 luglio alle ore 21:00 italiane, perciò la Juve si allenerà ancora verso il big match contro i Blancos, e Tudor potrà sciogliere gli ultimi dubbi.La sensazione, però, è che con il recupero di Conceiçao, l'allenatore croato possa decidere di puntare su di lui già dal primo minuto , come si è visto con Al-Ain e Wydad Casablanca. Il portoghese può essere affiancato a Yildiz, che con molta probabilità tornerà titolare, dietro a Kolo Muani, anche lui verso il ritorno dal primo minuto.





