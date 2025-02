Juventus, con Vlahovic si aspetterà fine stagione per una decisione

AFP via Getty Images



La situazione di Vlahovic

La trasferta di Como ha visto la Juventus di Thiago Motta ottenere un successo sofferto nei minuti finali grazie al rigore trasformato da Randal, rilanciando i bianconeri nella corsa alla Champions League.Ma se in campo si è giocata una sfida intensa, un'altra partita si è consumata in panchina, con protagonista involontario Dusan. L'attaccante serbo, che avrebbe potuto incidere in un match bloccato fino all'89', è rimasto in panchina per tutta la gara, una scelta che non è passata inosservata.Dall'inizio alla fine,ha vissuto la gara da spettatore, aspettando invano un segnale da Motta. Anche nel momento in cui la Juventus sembrava destinata a un pareggio, il tecnico ha preferito inserire Conceicao, esaurendo così tutti gli slot disponibili per i cambi.



Il rinnovo non arriva



L'esplosione di Kolo Muani

Nonostante la delusione,Il suo comportamento è stato esemplare, ma il segnale è chiaro: qualcosa si sta incrinando nel rapporto tra Vlahovic e la Juventus.Il dato più significativo è che Vlahovic è partito dalla panchina per la quarta partita consecutiva in Serie A, segnale evidente di una fiducia ormai ai minimi termini. A rendere ancora più complessa la situazione c'è la questione del rinnovo contrattuale.La Juventus ha già manifestato l'intenzione di rivedere i termini economici, ma le trattative con l'agente Ristic non sono mai entrate nel vivo. Con un accordo in scadenza nel 2026 e un ingaggio sempre più pesante per i conti bianconeri, la sensazione è che il futuro di Vlahovic sia sempre più lontano da Torino.A complicare ulteriormenteL'attaccante francese ha già messo a segno cinque reti nelle sue prime tre presenze in Serie A, stabilendo un record nella storia della Juventus nell'era dei tre punti.Il suo rendimento ha già fruttato sei punti cruciali nella corsa Champions, rendendo difficile pensare a un suo ridimensionamento.Thiago Motta ha ormai preso una decisione: il riferimento offensivo è Kolo Muani. Questo scenario apre diversi interrogativi sulla gestione futura di Vlahovic. La Juventus potrebbe ancora avere bisogno del serbo in alcune partite, ma è chiaro che si avvicina il momento di una scelta definitiva. Senza rinnovo, l'addio in estate appare l'opzione più probabile, considerando anche la necessità del club di monetizzare la sua cessione per evitare una svalutazione del cartellino.