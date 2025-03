Juventus, con Tudor riecco Yildiz al centro. E centrale...

Getty Images

Il rilancio di Yildiz

Da oggi,è pronto a tornare da protagonista nella Juventus, e questa volta in una posizione più centrale e dinamica rispetto al passato. L’allenatore Igor Tudor ha deciso di schierarlo come trequartista, subito dietro Dusan Vlahovic, un ruolo che gli garantirà molta più libertà di movimento rispetto alla posizione più rigida che aveva sotto la gestione di Thiago Motta. Questo nuovo assetto potrebbe ricordare le prime uscite stagionali di Yildiz, quando il turco, nel debutto contro il Como, aveva già mostrato sprazzi di qualità in una posizione più offensiva.Nel nuovo ruolo,avrà la possibilità di attirare l’attenzione delle difese avversarie, sfruttando la sua capacità di decidere in ogni momento se puntare dritto verso la porta o se allargarsi per aprire spazi. La libertà che gli verrà concessa gli permetterà anche di esprimere il suo dribbling senza essere costretto dalla linea laterale,L’aspetto fondamentale di questo rilancio, tuttavia, non sarà solo tattico, ma anche motivazionale. Tudor, con la sua esperienza da difensore di alto livello e il recente successo nel rigenerare attaccanti in breve tempo, ha le carte in regola per riportare il giovane talento turco al centro del progetto. La motivazione e la fiducia che Tudor saprà trasmettere a Yildiz potrebbero essere l’ingrediente decisivo per il suo definitivo lancio nel calcio che conta.