Consulla panchina dellapuò cambiare anche il futuro di Wojciech? Secondo i colleghi di Calciomercato.com, il portiere arrivato all'ultimo anno di contratto non è il massimo nelle idee dell'allenatore italo-brasiliano, soprattutto per occupazione dell'area e gioco con i piedi, ma le alternative che oggi propone il mercato non sono meglio. Se arriverà Micheledal Monza farà un anno di apprendistato non tanto alle spalle del polacco, ma con le idee di Thiago Motta per poi prendere la titolarità l'anno successivo.