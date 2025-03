Juventus, con la Fiorentina l'ordine è reagire: è (ancora) il momento di rispondere

AFP via Getty Images

Reagire per dimostrare di esserci. Ancora. È stato il mantra della Juventus fin qui, in una stagione segnata dalle difficoltà e soprattutto dalle risposte. Attese e date, ma anche (e soprattutto). Fin qui i bianconeri hanno fallito gli appuntamenti più importanti, e la caduta è stata davvero profonda.Contro il PSV Thiago Motta aveva parlato didegli avversari, ed era emerso in maniera evidente che i biancorossi ci avessero creduto molto di più. Si era presentata allora la Coppa Italia, un segnale da dare dopo il primo obiettivo mancato a livello aziendale e non solo.

Da Thiago Motta alla squadra: chi è chiamato a rispondere

La possibili scelte di Thiago Motta

E anche contro i toscani, il risultato è stato deludente: questa volta la parola utilizzata dall'allenatore è stata "", e ancora riecheggia nelle dichiarazioni post gara. Proprio quando le vittorie consecutive in campionato e la classifica sembravano poter dare la prima vera svolta, (non) è arrivata la terza risposta in poche settimane: l'Atalanta ha spazzato via. E ora?E ora serve rispondere. Le ragioni sono chiare, e la prima è semplice: è il minimo indispensabile per avere anche solo la speranza di rimanere in piedi. Un risultato diverso dalla vittoria sarebbe come continuare a scavare una buca ormai diventata fosso, e il pericolo non fa altro che aumentare.Proprio per questo il primo che deve rispondere è chiamato a dare una scossa alla squadra a partire dall'atteggiamento , mancato completamente con l'Atalanta. Bisogna però passare oltre, perché non è il solo aspetto da migliorare e non è la sola risposta che serve.sono al centro del tornado della Juventus, e dunque sono i due giocatori che più devono reagire. Il primo manca l'appuntamento con il goal da dicembre, il secondo non ha davvero mai trovato il modo di accendersi con la maglia bianconera. Per entrambi, una gara che deve svoltare.Non sono però gli unici, perché la squadra in generale deve saper reagire. Kolo Muani non ha più trovato la rete dopo l'inizio perfetto, e Locatelli non ha dimostrato continuità nell'ultimo periodo. La gara, però, partirà proprio da loro.Thiago Motta può infatti tornare con la coppia Thuram-Locatelli davanti a una linea formata da Weah, Kalulu, Kelly e Renato Veiga. Nico Gonzalez e Koop vanno verso una chance (d'oro) dal primo minuto insieme a McKennie, e davanti è una nuova occasione proprio per Kolo Muani.





