Laora ha il compito di lasciarsi alle spalle il prima possibile il pareggio di Verona e soprattutto i due gol subiti dal terzultimo attacco di questa Serie A. Numeri che in parte preoccupano in casa bianconera. Non dimentichiamolo però, nell'ultima gara contro l'Hellas al centro della difesa mancava Gleison, squalificato. Certo, il suo sostituto Daniele Rugani non ha sbagliato nulla, ma non è Gleison. Nella prossima gara, quella di domenica contro il Frosinone, non ci sarà Danilo per il problema alla caviglia, tuttavia farà rientro Bremer che ha scontato il turno di squalifica.