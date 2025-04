Juventus con il blocco 'azzurro'? Da Cambiaso a Gatti, prima serve tenere i pochi che ci sono

Il tema di quanti giocatori italiani sono presenti in rosa è da sempre un argomento di discussione, soprattutto se si parla dche nella propria storia ha insegnato come sia fondamentale poter contare su una base di giocatori azzurri su sui costruire i successi.. Acquistare in Italia e giocatori italiani, soprattutto se ti chiami Juventus, può costarti qualcosa in più.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,E per farlo è necessario intervenire sul mercato con nuovi innesti., i nomi e le idee non mancano alla Continassa. Ecco, ma se l'intenzione fosse davvero questa, allora la prima cosa fondamentale per realizzarla è non cedere i - pochi - calciatori azzurri già presenti in rosa e che sanno già cosa significhi stare dentro la Juventus. Nell'ultima convocazione di Luciano Spalletti, a marzo, c'erano solo due giocatori bianconeri presenti con l'Italia,La loro permanenza sarebbe già un buon modo per ricostruire un blocco italiano alla Juve.

Cambiaso rimane alla Juventus?

Futuro Gatti, le ultime tra rinnovo e permanenza

Permanenza che però è tutt'altro che scontata, soprattutto per quanto riguarda Cambiaso. L'esterno a gennaio è stato concretamente nel mirino del Manchester City che poi, anche viste le alte richieste della Juventus, non ha affondato il colpoCambiaso sta continuando a faticare dopo i problemi alla caviglia e con Tudor non è ancora partito titolare nonostante sia a disposizione da due partite. Sarà una situazione da tenere d'occhio. Cambiaso però non è solo "italiano". E' anche un giocatore di alto livello, l'unico bianconero ad essere un titolare in Nazionale.L'altro juventino convocato per le sfide di Nations League contro la Germania è stato Gatti, che ha giocato solo 45 minuti al ritorno. Il difensore non è diventato - per ora - una colonna portante della Nazionale mentre lo è da tempo nella Juventus. Vorrebbe proseguire la scia dei grandi difensori italiani che hanno fatto le fortune del club bianconero. Non sarà facile. Insieme a Weston McKenniey. Non è un mistero l'interesse del Napoli e che l'estate scorsa dall'estero c'era chi si era fatto avanti con una proposta. Occhio Juve, privarsene darebbe una grande "botta" al progetto "italiani".