Sapore diin casa, al minuto 25 della sfida con l'. Come scrive Tuttosport, ai tifosi bianconeri sarà tornato in mente il 2022, quandoregalò il gol ad Alexis. Ieri all’Allianz Stadium è stato ancora il brasiliano il protagonista di un intervento difensivo in area che ha portato a un gol - quello di Lautaro Giannetti - rivelatosi poi decisivo nel risultato finale. E anche stavolta a godere è l’, anche se a distanza, vedendosi a +7 in classifica dalla Vecchia Signora con la partita con l'Atalanta ancora da recuperare.