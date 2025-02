La Juventus ha chiesto informazioni per Comuzzo: il retroscena e il piano per l'estate

Getty Images

La Juventus si è informata per Comuzzo: la posizione del club

Finito il mercato non mancano i retroscena legati all'ultima sessione, che ha visto laprotagonista con tante operazioni in entrata e qualcuna in uscita. La concentrazione dei bianconeri è andata soprattutto in difesa, dopo alla fine sono arrivati tre nuovi rinforzi, ovveroTante trattative portate avanti da Cristianoe negli ultimi giorni è spuntato anche il nome diComuzzo è stato cercato con insistenza dal, che ha presentato un'offerta importante alla Fiorentina, come confermato dal direttore sportivo del club Giovanni Manna. Niente accordo però tra le due società e quando la Juventus ha capito che il Napoli non sarebbe riuscito a concretizzare la trattativa per i bianconeri si sono informati all'interno del dialogo con i viola perUna richiesta di informazione che però non ha mai portato a qualcosa di più in questa sessione, viste anche le richieste del club toscano, che crede molto nel giocatore e soprattutto lo avrebbe lasciato partire a metà stagione solo per una super offerta.

Offerta in estate per Comuzzo?

Anche in estate la Juventus agirà in difesa edel Feyenoord, su cui la Juve si è già mossa trovando una base d'intesa con il giocatore.