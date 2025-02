Juventus, Comuzzo è ancora un obiettivo di mercato?

Getty Images

Pietroè un giovanissimo difensore attualmente in forza alla Fiorentina. Nel corso della sessione invernale di calciomercato però il giocatore è stato molto vicino al Napoli nonostante poi si sia conclusa con un nulla di fatto ed il giocatore era stato corteggiato anche dalla Juventus. Stando a quanto riferisce oggi Calciomercato.com tuttavia il giocatore non sembra totalmente uscito dai radar della Vecchia Signora. Infatti, in caso di mancato accordo per portare a Torino definitivamente Renato Veiga la dirigenza bianconera potrebbe tornare all'assalto sul difensore della Fiorentina che è un profilo gradito.