Juventus, Comolli ha visionato Wesley: il Flamengo fissa il prezzo

Comolli lo visiona: Wesley promosso all'esame Bayern

Laha un nuovo nome in cima alla lista per rinforzare la fascia destra, secondo Tuttosport:França. Il 21enne esterno delha superato la concorrenza di Nuno Tavares, Gutierrez, Dodô e Piquerez. Damien Comolli, direttore generale bianconero, è volato a Miami per visionarlo da vicino durante Flamengo-Bayern, partita in cui Wesley ha brillato nonostante l’eliminazione dei brasiliani dal Mondiale per club.Sugli spalti dell’Hard Rock Stadium, Comolli non ha perso tempo: pressing serrato sugli agenti del giocatore e primi contatti con il Flamengo. Wesley ha convinto tutti per qualità tecniche e atletiche: rapidità, dribbling, e capacità di giocare sia in una difesa a quattro che come esterno a tutta fascia. Un profilo perfetto per Igor Tudor, che cerca un’alternativa offensiva ad Alberto Costa, anche in vista dell’addio imminente di Weah.

Juve decisa, Wesley vuole l’Europa

Cessioni decisive per l’assalto finale

Juve, le alternative a Wesley

Il Flamengo parte da una valutazione di 40 milioni, ma la Juventus è pronta a offrirne 25. La trattativa è destinata a entrare nel vivo, spinta dalla ferma volontà del giocatore di trasferirsi in Europa. Wesley ha già ricevuto l’appoggio di connazionali come Jorginho, Danilo e Alex Sandro, e non vede l’ora di iniziare una nuova avventura nel Vecchio Continente.Prima dell’affondo, la Juventus dovrà completare almeno una cessione. Mbangula è in orbita Nottingham Forest e potrebbe non essere convocato per la sfida contro il Real Madrid. Diversa la situazione di Weah, per cui si cerca una nuova destinazione dopo il rifiuto dell’offerta inglese.Se l’operazione Wesley dovesse saltare, la Juve tornerebbe su profili già monitorati: Dodô, in stallo con la Fiorentina per il rinnovo, e Nuno Tavares, per cui però la Lazio chiede una cifra giudicata eccessiva.