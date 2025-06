Juventus, Comolli 'pendolare' tra Torino e gli USA: cosa dimostra la sua presenza

Il Piemonte e la costa orientale degli Stati Uniti non sono mai stati così vicini. Almeno per, che in pochi giorni ha già percorso la tratta più volte per dimostrare alla squadra la massima vicinanza (sua e del resto della società): prima, per il primo approdo dellanegli USA e il match d'esordio al Mondiale per Club contro l'Al-Ain, preceduto dalla visita a Donald Trump allo Studio Ovale, poi, per concentrarsi direttamente alla Continassa su alcune delle questioni più urgenti del momento (dal mercato ai rinforzi in dirigenza).

Comolli a Philadelphia dalla Juventus

A seguire, ancora,, dove la squadra bianconera è arrivata nella tarda serata italiana di ieri in vista della seconda gara del torneo, quella contro il in programma alle 18.00 di oggi al Lincoln Financial Field . Comolli, dunque, non ha viaggiato con i giocatori e lo staff tecnico, ma si è presentato direttamente nell'hotel scelto per questi giorni. Dopodiché il nuovo direttore generale si è recato allo stadio che ospiterà la sfida di oggi e ha avuto modo di parlare e confrontarsi con Igor Tudor, alle prese con le ultime scelte di formazione in vista di una partita che potrebbe regalare alla Juventus il pass di accesso agli ottavi di finale della competizione con una giornata di anticipo.La dirigenza c'è, è concretamente al fianco della squadra: questo, insomma, il messaggio che ha voluto lanciare Comolli, con un atteggiamento di sostegno e vicinanza che è stato sicuramente apprezzato dal gruppo e dallo stesso tecnico croato, il quale proprio nelle scorse ore ha parlato anche di John Elkann come di "una presenza costante, bella e importante", aggiungendo inoltre di aver gradito il modo in cui si è rivolto ai giocatori a Torino trasmettendo loro una grande energia, percepita di conseguenza come un ulteriore stimolo a fare bene e ad alzare l'asticella. L'aria è cambiata, dunque, si rema tutti nella stessa direzione: è anche così che la Juventus potrà tornare grande.





