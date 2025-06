Juventus, il primo giorno di Comolli LIVE: inizia la nuova era, è arrivato Chiellini

Inizia oggi ufficialmenteal centro del rinnovato assetto dirigenziale. Il dirigente è atteso quest'oggi a Torino, e quindi alla Continassa, dove la squadra da lunedì ha ripreso ad allenarsi per preparare il Mondiale per Club negli Stati Uniti, con la partenza che avverrà il 14 giugno.Dalla scorsa settimana, Damien Comolli ha iniziato a lavorare dietro le quinte per la Juventus, perché ormai era tutto deciso; a Cristiano Giuntoli era stato comunicato la fine del rapporto e l'ex Presidente del Tolosa si era già dimesso dal club francese. Poi domenica il comunicato ufficiale con la specificazione che. Non a caso, nelle ultime ore è arrivato anche il comunicato sulla risoluzione consensuale con Giuntoli.

Juventus, il primo giorno di Comolli alla Continassa LIVE

Dalle prossime ore però si entrerà nel vivo di molte questioni. E prima di tutto,ma non solo perché le questioni da affrontare sono numerose. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalla Continassa sulle prime ore di Comolli a Torino.Comolli si prepara a prendere in mano la Juventus. Come?Giorgio Chiellini è arrivato in sede, anche lui incontrerà Comolli per delineare la strategia del club.Cosa aspettarsi dal vertice tra Comolli e Tudor? Non sarà solo un modo per presentarsi, eccoComolli alla Continassa conoscerà di persona Tudor con cui ci sarà un confronto molto importante: questo è il primo punto nell'agenda da affrontare.



