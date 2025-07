Juventus, Comolli e Modesto, il retroscena: potevano lavorare insieme al Milan

Il mancato approdo al Milan

La Juventus volta pagina e affida il rilancio del club a due figure di grande esperienza internazionale: Damien, nominato Direttore Generale, e François Modesto , scelto come Direttore Tecnico. Entrambi avranno il compito di ristrutturare e rilanciare una macchina bianconera inceppata, sia sotto il profilo sportivo che gestionale. Curiosamente, solo pochi mesi fa, i loro nomi erano stati accostati al Milan, sponda RedBird.Comolli, con una carriera trentennale alle spalle in club come Arsenal, Tottenham, Liverpool e Tolosa, era stato sondato dai rossoneri nel quadro del nuovo assetto voluto da Gerry Cardinale, ma l’operazione non si concretizzò. Stesso discorso per Modesto, anche lui molto vicino al Milan, prima che il club optasse per Igli Tare. In precedenza, Modesto era stato accostato anche alla Roma.

Chi è François Modesto: identikit di un direttore moderno

Obiettivo: rilancio e continuità tecnica

Modesto, ex calciatore di Cagliari, Monaco e Olympiacos, ha avviato la carriera da dirigente nel 2016. Dopo esperienze in Grecia e Inghilterra, è stato DS del Monza dal 2022 al 2024, portando avanti operazioni interessanti. Poliglotta e con una solida reputazione nello scouting, sarà il collante quotidiano tra Igor Tudor, lo spogliatoio e la dirigenza juventina.Con Comolli a gestire la visione strategica e Modesto operativo sul campo e nell’area tecnica, la Juventus punta a una gestione più moderna, internazionale e coordinata. Il DS arriverà più avanti, ma la base è stata posta. L’obiettivo è chiaro: costruire una Juve vincente e sostenibile, iniziando da solide fondamenta.