TS - Comolli vuole lavorare sugli infortuni: la strategia e l'analisi

Tra i tanti aspetti negativi che hanno viaggiato a stretto contatto con la Juventus della scorsa stagione, ce n'è stato uno in particolare. Il vero e proprio filo rosso passava dagli: quante volte i bianconeri si sono ritrovati a dover pensare a soluzioni d'emergenza? Quantificare la difficoltà non è semplice, ma i numeri aiutano. In tuttoper infortunio tra tutti i giocatori della Juve.Un numero che racconta in modo totalizzante gli stop praticamente costanti dell'annata appena conclusa. Tante volte Thiago Motta e Tudor si sono ritrovati costretti a ridisegnare completamente la squadra, soprattutto nel reparto difensivo: i bianconeri hanno affrontato l'ultima giornata con Savona adattati da braccetti. Certo, il portoghese ha offerto una prova solida e il classe 2003 aveva già ricoperto il ruolo con, ma è stato evidente che la coperta della Juventus fosse veramente corta.

La strategia di Comolli per gli infortuni

E allora la svolta del nuovo corso bianconero passerà anche da qui, eha le idee chiare, come per tanti altri aspetti del club. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il dg sta lavorando a diverse soluzioni per fronteggiare il problema degli infortuni, da nuove figure all'analisi con i dati e l'intelligenza artificiale.Ma come si può davvero lavorare per diminuire gli stop forzati? Certo, non si possono eliminare, ma ci si può strutturare in modo preventivo. Il direttore generale Comolli ha già lavorato in quest'ottica al, seguendo una filosofia presente in tutta la sua carriera e che porterà avanti anche a Torino: graziee ai dati a disposizione dei preparatori, il club francese ha puntato su allenamenti specifici e riduzione di rischi inutili.I risultati sono stati evidenti, infatti i biancoviola sono stati i primi in Ligue 1 per rapporto tra calciatori e tempo del loro utilizzo, con. L'uso dei dati, dunque, può essere una vera svolta per la Juventus, ma non sarà l'unico aspetto. Comolli punterà ad aggiungere figure specializzate sia nelle aree legate alla performance, da quella atletica a quella medica.Il dg sceglierà soluzioni senza dubbio nuove in casa Juve, ma il metodo dell'analisi tramite i dati ha già portato evidenti risvolti positivi al Tolosa. I preparatori bianconeri, dunque, si concentreranno sulla, da quelli pre match a quelli legati maggiormente a fattori psicologici, elemento sempre importante anche a livello fisico.





