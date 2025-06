Dal Portogallo: Comolli si muove per Conceicao, la strategia e lo sconto

La strategia per Conceicao

Damien, nuovo responsabile dell’area sportiva della Juventus , ha già tracciato le prime linee guida della sua gestione. La sua priorità è quella di allineare l’aspetto economico con quello tecnico, mirando a ridurre i costi degli acquisti a titolo definitivo dei giocatori arrivati in prestito nella scorsa stagione.Due i casi più urgenti sul tavolo: Francisco Conceição e Randal. Entrambi hanno disputato l’ultima stagione a Torino in prestito, rispettivamente da Porto e Paris Saint-Germain, e sono attualmente con la squadra per il Mondiale per Club. Le loro clausole di riscatto sono alte — 30 milioni di euro per l’esterno portoghese — ma Comolli sta cercando di convincere i due club a cedere a cifre inferiori.

Nel caso di Conceição, la Juventus ha già versato 7 milioni per il prestito, più 2 milioni di bonus, e la strategia del dirigente francese è quella di chiedere al presidente del Porto, André Villas-Boas, di detrarre tale cifra dal prezzo finale. Analoga la strategia con il PSG per Kolo Muani. Lo riporta il giornale portoghese, Record.Questa linea improntata all’efficienza economica è stata già applicata nel caso di Renato Veiga, difensore portoghese rientrato al Chelsea dopo che i bianconeri non sono riusciti a ottenere un ribasso delle condizioni precedentemente concordate. Nonostante la volontà del giocatore di restare, le trattative sono saltate.L’era Comolli a Torino sembra dunque destinata a essere caratterizzata da una gestione attenta e rigorosa dei conti, nel tentativo di costruire una rosa competitiva senza esagerare con le spese.