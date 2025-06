Cosa ci dicono i primi giorni di Comolli alla Juventus

I primi giorni di Comolli

. Damiennon è certo arrivato alla Continassa con la Fiat 1100D del buon Mimmo e della Sora Lella, ma la citazione di Mario Brega in Bianco, rosso e Verdone ci sembra appropriata per descrivere l’approccio del dirigente francese con il mondo Juventus . Un giorno e mezzo dopo il primo ingresso nella sede della Vecchia Signora, è sicuramente troppo presto – azzardato -, per fare un bilancio, ma si può ricavare una traccia.Comolli non è arrivato alla Juve con l’intenzione pre confezionata di ribaltare tutto. Lo dimostra il primo approccio con Igor Tudor. Un colloquio cordiale, conoscitivo, ma che va oltre alla stretta di mano e assume la parvenza di una promessa. Sì, si può lavorare insieme. Sicuramente lo si farà in vista dell’ormai imminente Mondiale per Club, l’impressione è che si possa andare anche oltre, senza nessuno sconvolgimento. C’era la sensazione che, una volta arrivato, Comolli potesse fare tabula rasa e ripartire dalle sue idee che poi si traducono in nomi da piazzare, anche in panchina. Per adesso non è così, per adesso è piuma.

Ma l’ex presidente del Tolosa non è certo dirigente che si lascia trasportare dagli eventi, senza avere voce in capitolo in questi. Lo dimostrano le cronache odierne: Matteo Tognozzi sempre più lontano, mentre in parallelo si avvicina Viktor Bezhani , per il ruolo di capo scout, che con Comolli ha già collaborato proprio al Tolosa. Persone di fiducia da inserire nella stanza dei bottoni, in questo il suo lavoro è ferro.Dicevamo, prime tracce che ci portano a conoscere il modus operandi di Comolli e che sembrano ricalcare la sua filosofia, già precedentemente raccontata in podcast e interviste. Si parte da una struttura forte, circondato da persone che – a suo parere -, possono dare un contributo fondamentale per rinforzare il club: il resto, dalla scelta dei calciatori all’allenatore, è una conseguenza delle scelte fatte a monte.