Juventus, le prime parole di Modesto: 'Progetto moderno e vincente'. Comolli specifica il ruolo: 'Sarà centrale'

Modesto nuovo dt della Juventus, le parole di Comolli

è ufficialmente il nuovo direttore tecnico della Juventus, che lo ha annunciato. Damien Comolli ha dato il benvenuto all'ex dirigente del Monza spiegando anche il ruolo che avrà all'interno del club bianconero. "Sono felice di accogliere François nella nostra struttura". QUI IL COMUNICATO DEL CLUB. Il direttore generale della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni in aggiunta al comunicato del club. "contribuendo a rafforzare l’identità sportiva del club. La scelta di François è frutto di un’attenta valutazione: crediamo che la sua esperienza, maturata in contesti diversi e competitivi, e la sua conoscenza del calcio italiano possano dare un contributo immediato e duraturo alla crescita della Juventus".

Le prime parole di Modesto

Sono arrivate anche le prime parole di Modesto: "Entrare a far parte di una società tanto gloriosa rappresenta per me un onore e una grande responsabilità", aggiungendo: "Questo club vanta una storia straordinaria e una cultura della vittoria che ammiro profondamente". Il nuovo dt della Juventus ha poi specificato: "Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso,Metterò a disposizione tutta la mia esperienza e il mio impegno per contribuire al successo della Juventus, in Italia e in Europa".