Juventus, contro il Como per vincere ancora: da quanto non succede

Getty Images

La Juve torna in campo per la 24^ giornata, questa volta allo stadio Sinigaglia per affrontare ildi Fabregas. I bianconeri devono trovare continuità e dimostrare che la vittoria contro l'Empoli non sia stata un momento singolare, ma finalmente il vero punto di ripartenza. Dopo essere andata sotto, infatti, la Juve ha reagito ee dando segnali positivi anche verso il futuro. Dunque? Dunque è davvero necessario proseguire con l'atteggiamento della rimonta, cercare una propria identità e dare ale certezze di cui ha davvero bisogno. Inoltre, la seconda vittoria consecutiva in Serie A: l'ultima volta è stato contro, a inizio novembre.