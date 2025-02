Il Como fa meglio della Juventus: il dato in campionato

AFP via Getty Images

Como-Juventus sarà una partita fondamentale per i bianconeri, che devono dare continuità alla vittoria dello scorso turno per rimanere sulla scia giusta in campionato e non solo. La gara di Como sarà molto importante anchedi questa squadra, basti pensare che l'ultima volta che i bianconeri hanno vinto due partite consecutive in Serie A è stato a novembre, contro Udinese e Torino. Dall'altra parte c'è unche ha voglia di riscatto dopo la sconfitta a Bologna, e i lariani non sono avversari da sottovalutare: c'è un dato in particolare che li vede proprio davanti alla Juventus, e in generale davanti a tutti gli altri club del campionato escludendo il

Solo il Monza come il Como in A: il dato

Il Como ha infatti segnato(23 su 27), la stessa percentuale del Monza di Bocchetti. Al terzo posto c'è proprio la Juventus, che ha segnato, cioè 32 su 39.