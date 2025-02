Juve, attenzione a Nico Paz: nessuno meglio di lui in Serie A

Getty Images

La Juventus sarà ospite del Como per la 24^ giornata di Serie A, e punterà alla seconda vittoria consecutiva, dopo il successo contro l'Empoli di domenica scorsa. Al Sinigaglia i bianconeri devono dare continuità a quanto si è visto contro gli azzurri, perché due vittorie di fila mancano da novembre in campionato. Dopo il recupero tra Fiorentina e Inter, inoltre,, a -2 proprio dai viola e dalla, e dunque deve cercare di rimanere sulla loro scia per puntare all'accesso alla Champions League. Contro il Como i bianconeri dovranno fare attenzione soprattutto a, centrocampista di grande talento che ha dimostrato di essere decisivo per i lariani, oltre a essere davanti a tutti in campionato.

Nico Paz è il migliore in Serie A: il dato

Il classe 2004 è infatti il giocatore con più dribbling riusciti in Serie A, ben 45. Inoltre Nico Paz ha segnato in tutte le ultime quattro partite al Sinigaglia, e punta a un record: soloedhanno segnato in più partite consecutive in casa nell'era della Serie A a tre punti, rispettivamente sei e cinque volte di fila.