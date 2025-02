Torna titolare Conceicao o ancora Nico Gonzalez? Le ultime

Getty Images

La Juventus torna in campo a distanza di 5 giorni dalla vittoria contro l'Empoli. Questa volta ci sarà il Como, e non sarà una gara da sottovalutare sotto tanti aspetti. I lariani vogliono riscattare la sconfitta di, dopo la quale Fabregas è apparso molto scontento, e dunque lotteranno per trovare un risultato positivo. Dall'altra parte la Juve non vuole perdere la continuità, e il successo dell'ultima giornata non deve essere un caso isolato ma il vero punto di ripartenza. Contro il Comosembra intenzionato a confermare le scelte ma rimescolando le carte: sulle fasce ci sarà ancora spazio per una maglia da titolare per, così come per, in vantaggio rispetto a Francisco Conceicao per partire sulla sinistra.