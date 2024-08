Juventus-Como: la diretta del match

Di Gregorio

Cambiaso

Gatti

Bremer

Cabal

Thuram

Locatelli

Weah

Yildiz

Mbangula

Vlahovic

L'attesa è davvero finita. Ladi Thiago Motta è pronta a fare il suo esordio nel campionato di Serie A sfidando all'Allianz Stadium ildi Cesc Fabregas, neo-promosso dalla cadetteria. Una "prima volta" importante per tutti in casa bianconera, dal nuovo tecnico ai giocatori al debutto assoluto con la Vecchia Signora, dai quali ci si aspetta soprattutto che possano riscattare le ultime stagioni sotto tono della Juve lottando fino alla fine per qualcosa di memorabile.Fischio d'inizio a Torino alle 20.45.