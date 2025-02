Juventus: è tornata la fortuna, non ancora il gioco. E nessuno si lamenterà, stavolta...

AFP via Getty Images

Serviva, enormemente e nettamente. Serviva, perché non c'era proprio bisogno di altro. La vittoria della Juve è quella di una squadra più fortunata che brava, più arroccata che pienamente consapevole delle proprie facoltà.E' stata la serata di, che offusca forse definitivamente Vlahovic - non è entrato nemmeno quando ce n'era più bisogno - ed è la notte in cui per una volta alla Juventus gira bene, com'è nella normalità delle cose, soprattutto dopo un bel po' di sfortuna affrontata a mani nude. Ed è il calcio, sopra ogni altra cosa, che ti dà una speranza soprattutto quando sembrava persa.

La seconda vittoria consecutiva è proprio quel boost che ci si aspettava., per la difesa non ancora registrara, per gli errori gratuiti che ci fanno dire che no, non è questa la Juve che si sognava in estate. E che per quanto giovane, è persino difficile immaginarla con un grande futuro.Dalla gara con l'Empoli la Juve ha comunque dimostrato di non essere propriamente in ripartenza. Di avere un sacco di difficoltà. E che da queste difficoltà non può iniziare una ricostruzione vera e propria.E storicamente non c'è mai stato questo bacio della sorte.Insomma: felici per una sera, pure per il quarto posto, poi però testa bassa e pedalare. La vittoria col Como ci sembra più casuale che costruita.