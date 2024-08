Lae ilsi affronteranno alla prima giornata di Serie A per la prima volta dal campionato 1988-89, quando i bianconeri vinsero per 3-0. In generale, due degli ultimi tre esordi stagionali del Como nel massimo campionato sono stati contro la Juventus.Curiosamente, il Como è la squadra contro cui i comaschi hanno ottenuto più pareggi nella loro storia in Serie A: ben 10 su 26 incontri disputati. Tuttavia, il bilancio complessivo vede la Juventus in vantaggio con 13 vittorie, rispetto ai 3 successi del Como.