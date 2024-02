Lascenderà in campo lunedì sera contro l'Udinese alle 20.45 all'Allianz Stadium. I tifosi però sono preoccupati per le condizioni di Federicoe Dusan. Come riferisce SkySport Chiesa ha smaltito completamente la botta al piede e si candida ad una maglia da titolare contro i friulani. Vlahovic invece sta proseguendo il recupero del sovraccarico muscolare e oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo squadra. Difficile un impiego da titolare ma va verso la panchina. Al JTC della Continassa prosegue il recupero e si prepara la gara.