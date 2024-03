Laoggi può sorridere. Infatti, ancora alla Continassa non sono rientrati i giocatori impiegati con le rispettive nazionali (gli italiani torneranno domani, il gruppo sarà al completo a partire dalla seduta pomeridiana di mercoledì). Tuttavia, chi nella giornata di oggi si è allenato con il gruppo squadra agli ordini di Massimiliano Allegri è Dusan. Il centravanti serbo della Vecchia Signora non era partito per il ritiro della sua nazionale a causa di un problema alla schiena e si era allenato a parte, ora però mette nel mirino la Lazio del prossimo 2 aprile, sarà infatti squalificato il 30.