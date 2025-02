Juventus, come sta Savona? La gestione e la decisione per l'Inter

AFP or licensors



Il recupero di Savona

La stagione diè stata finora condizionata da alcuni problemi fisici, in particolare dalla pubalgia, un fastidio che ne ha limitato la continuità di rendimento.Il giovane difensore della Juventus sta affrontando questa problematica con un percorso di recupero attento e minuzioso, seguito dallo staff medico bianconero, con l'obiettivo di gestire al meglio il suo minutaggio e ridurre il rischio di ricadute.Dopo aver accusato dolori persistenti nella zona pubica,è stato costretto a ridurre il carico di lavoro per evitare un peggioramento della situazione. Nelle ultime settimane, il suo impiego è stato calibrato con grande attenzione: ha giocato 45 minuti contro il, mentre nella sfida successiva contro ilinè rimasto in panchina per tutta la gara. In campionato, invece, nelle ultime tre partite ha accumulato 150 minuti totali, dimostrando di poter contribuire alla squadra ma con una gestione prudente dei tempi di gioco.



Possibile titolarità contro l’Inter?



La gestione minuziosa della Juventus

La pubalgia è un disturbo insidioso, che spesso richiede un approccio graduale per non aggravare l’infiammazione. Il dolore, localizzato nella zona inguinale e pubica, può diventare cronico se non trattato correttamente, motivo per cui la Juventus sta adottando una strategia di utilizzo mirata per il giovane talento.Il grande interrogativo riguarda la sua possibile presenza dal primo minuto nel big match contro. La sfida ai nerazzurri rappresenta un banco di prova fondamentale per la Juventus, che punta su tutti i suoi migliori elementi per contrastare la squadra di. L’inserimento di Savona tra i titolari dipenderà dalle sue condizioni fisiche nei prossimi giorni e dai riscontri dello staff medico.L’idea dellasembra essere quella di non forzare il suo rientro a pieno regime, preferendo un impiego graduale che possa evitare ricadute. Un’eventuale partenza dalla panchina, però, non sembra essere la strada da intraprendere. Nicolò può giocare dal primo minuto all'Allianz Stadium.Non è la prima volta che laadotta una gestione attenta per un giocatore alle prese con problemi fisici. Negli ultimi anni, il club bianconero ha dimostrato di saper monitorare con cura i recuperi dei propri calciatori, evitando di rischiare impieghi eccessivi che potrebbero compromettere il loro stato di forma nel lungo periodo. Lo stesso approccio è stato adottato con giocatori più esperti, come Dusan Vlahovic, gestito con prudenza durante le fasi di recupero da infortuni.Savona rappresenta un patrimonio per la Juventus, e la società sa che la sua crescita deve essere accompagnata senza forzature.