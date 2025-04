Juventus, come sta Koopmeiners? Le ultime verso il Parma

2025 Getty Images

Come sta Koopmeiners?



Le alternative studiate da Tudor



A caccia della forma migliore

Fiducia crescente, ma la parola chiave resta una: sensazioni.Per Teun, questi sono giorni decisivi. Anche oggi il centrocampista olandese ha lavorato a parte , seguendo un programma personalizzato, come già accaduto nella seduta di ieri. Il rientro in gruppo? Dipenderà tutto dalle risposte del suo corpo, che al momento sembrano andare nella direzione giusta in vista della trasferta di lunedì a Parma. Tuttavia, la sua presenza dal primo minuto appare complicata: gli allenamenti saltati sono numericamente superiori a quelli svolti, ed è un dettaglio che pesa.Fisicamente, Teun è ancora alle prese con un fastidio muscolare non grave, ma fastidioso. Niente di allarmante, soltanto un affaticamento muscolare che va smaltito nei tempi giusti e senza forzare. L’obiettivo è tornare in campo a Parma, sì, ma senza rischi.Le presenze non sono mancate, ma le prestazioni sì. Nell’ultima apparizione, però, qualcosa è cambiato: gol, presenza costante nel gioco e piena aderenza alle richieste tattiche di Tudor. Una prestazione incoraggiante, che ha ridato fiducia sia al giocatore che all’allenatore, consapevole di avere tra le mani una pedina fondamentale in vista del rush finale.Al netto dell’ottimismo, è difficile immaginare Koopmeiners subito tra i titolari. Più probabile un impiego a gara in corso, magari per dare equilibrio nella zona di trequarti dove Tudor è ancora alla ricerca della quadra.Per questo sostituirlo non è affatto semplice.McKennie, recentemente recuperato, potrebbe essere l’alternativa più simile. L’inserimento di Kolo Muani rappresenterebbe invece un cambiamento più marcato, mentre la soluzione più probabile porta a Nico Gonzalez avanzato sulla trequarti, con Timothy Weah largo sulla destra. È uno dei tanti scenari ipotizzati alla Continassa.Nel frattempo, Koopmeiners continuerà a lavorare con intensità per recuperare la brillantezza atletica smarrita. Tudor lo aveva promesso e sta mantenendo l’impegno: «Abbiamo fatto qualcosina in più per farlo tornare al top», aveva dichiarato in conferenza stampa. Il lavoro extra sta già dando i suoi frutti, ma serve continuità.L’obiettivo è rimetterlo nelle migliori condizioni già a partire dalla prossima settimana, per restituire alla Juventus una delle sue armi più preziose in questo finale di stagione.