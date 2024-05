Lascenderà in campo domani alle ore 18 contro la Salernitana per la sfida di campionato. Chi in settimana si era allenato a parte perchè debilitato da un virus intestinale era l'attaccante turco classe 2005 Kenan. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri oggi ha parlato in conferenza stampa ( QUI l'integrale) delle sue condizioni. Le sue parole:"Yildiz è acciaccatello da un mezzo virus. Yildiz si sta riprendendo, aveva perso diversi chili. valuterò domani mattina".