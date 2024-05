Nella giornata odierna, Kenanè rientrato agli allenamenti presso la Continassa con il resto del gruppo. Nonostante ciò, l'attaccante della Juventus mostra ancora segni di debolezza a causa di una gastroenterite. Pertanto, sebbene sia idoneo per la convocazione, è improbabile che possa essere schierato titolare nell'imminente sfida contro la Salernitana. La sua presenza rappresenta comunque un segnale di progresso nella sua condizione fisica, mentre il club valuterà attentamente la sua disponibilità per l'incontro in programma.