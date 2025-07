Juventus, come sta Kelly? Le sue condizioni dopo l'infortunio

Getty Images

Lloyd Kelly è uscito anticipatamente nel match tra Real Madrid e Juventus. Sul risultato di 1-0 per i Blancos, il difensore ha lasciato il campo dopo 59 minuti, sostituito da. Dopo lo stop di, che ha rimediato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia, anche Kelly si è fermato per infortunio.Il difensore ex Newcastle ha avuto un fastidio muscolare ai flessori della coscia, e le sue condizioni. Nelle prossime settimane, infatti, i bianconeri riposeranno dopo la fine della stagione con l'uscita dal Mondiale per Club.

Quando la Juventus rientrerà, Kelly svolgerà le visite mediche per comprendere al meglio l'entità dell'infortunio e recuperare verso l'inizio della nuova annata con la ripresa degli allenamenti.