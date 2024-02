Già domani si potrebbero avere le idee più chiare. Nel corso della giornata di venerdì, infatti, Dusandovrebbe tornare ad aggregarsi al gruppo dopo l'infortunio muscolare - un sovraccarico all'adduttore destro - che lo ha costretto a fermarsi dopo il Derby d'Italia contro l'Inter di domenica sera. Al momento quindi, dopo che questa mattina ha svolto lavoro differenziato non partecipando all'allenamento congiunto dellacon il Chisola, non è ancora certo che possa essere a disposizione per la sfida casalinga di lunedì con l'. Ma domani, come dicevamo, la situazione potrebbe essere più chiara.