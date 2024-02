. Dusan ha riportato un sovraccarico all'adduttore della coscia destra, inconveniente che sarà valutato con estrema attenzione giorno per giorno, sottolinea il Corriere dello Sport. E' in dubbio per l'Udinese e da oggi si inizierà a capire se ci sono reali speranze di recupero oppure se bisognerà già spostare l'orizzonte del rientro alla trasferta di Verona. Al momento, anche Chiesa è in dubbio e gli unici attaccanti sicuramente a disposizione sono Milik e Yildiz.