La Juve prepara la prossima gara di campionato in programma contro il Frosinone, dove avrà l’imperativo di vincere per cercare di scacciare, almeno in parte, la crisi che l’ha colpita in questo ultimo mese. Bisogna ancora capire come deciderà di scendere in campo Massimiliano Allegri, che avrà dei problemi da risolvere in difesa. L’assenza di Danilo è infatti certa, con il brasiliano che è tornato ad allenarsi a parte e che spera di rientrare in campo per la trasferta contro il Napoli del 3 marzo prossimo. L’alternativa sarebbe riaverlo a disposizione per la gara successiva contro l’Atalanta.