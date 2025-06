Juventus, come sta Conceicao? Le ultime verso il Real Madrid

AFP or licensors

Conceicao gioca contro il Real Madrid?

Laquest'oggi t orna in campo ad Orlando per allenarsi in vista dell'ottavo di finale contro il Real Madrid, dopo il giorno di riposo che Igorha concesso alla squadra. Sarà una Juve profondamente differente da quella schierata dal primo minuto contro il Manchester City, molto più simile alla squadra che aveva giocato e convinto contro Al Ain e Wydad Casablanca nelle prime due gare del Mondiale per Club, dove tra i protagonisti principali, soprattutto all'esordio, c'è stato

Le alternative a Conceicao

Conceicao non è sceso in campo neanche un minuto contro il Manchester City, una decisione che a differenza degli altri "titolari" rimasti fuori era dettata non solo da una normale turnazione ma anche dalle condizioni del giocatore, uscito non al meglio dopo la sfida contro il Wydad.. Niente di preoccupante ma una gestione dei carichi di lavoro e una precauzione visto che non era al meglio.La sua presenza però è fondamentale, soprattutto in una partita come quella contro il Real Madrid, in cui i bianconeri potrebbero sfruttare gli spazi per rendersi pericolosi. Una cosa è certa,Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la fiducia sulle sue condizioni è in crescita e quindi c'è ottimismo che il classe 2002 sia utilizzabile dal primo minuto, sulla trequarti, al fianco di Kenan Yildiz e a supporto di Randal Kolo Muani.Tudor avrebbe due alternative a Chico; la prima, quella più naturale, è, che però non hanno certo convinto contro il Manchester City. L'olandese sarebbe in questo caso il favorito tra i due ma attenzione eventualmenteo statunitense in questo Mondiale è stato tra i meno positivi ma schierato più avanti potrebbe tornare a rendere meglio; una soluzione possibile considerando l'ormai completo rientro di Locatelli. L'allenatore bianconero però per ora non ci pensa troppo e confida di avere a disposizione Conceicao.