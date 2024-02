Nel corso della seduta di allenamento di ieri aperta al pubblico Federicoè uscito anzitempo a causa di una botta alla caviglia rimediata da un contrasto con Alex Sandro nel corso della partitella. Le condizioni dell'esterno ex Fiorentina non sembravano preoccupare, invece oggi avverte ancora dolore e infatti non è sceso in campo per la seduta di allenamento odierna alla Continassa. Le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani. La sua presenza contro il Napoli verrà valutata in base alle sue condizioni.