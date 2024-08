prima ancora dell'inizio della nuova stagione della Juventus si è dovuto fermare a causa di un infortunio. I tempi di recupero sembravano più lunghi ma in realtà il calciatore sta bruciando le tappe. Infatti, come riferito da Romeo Agresti nella live de IlBianconero su YouTube potrebbe esserci un'accelerata per vederlo almeno in panchina già nella gara contro la Roma. La decisione però potrebbe essere quella di non rischiarlo, in casa Juventus però c'è grande considerazione nei confronti del giovane e quindi grande attesa di vederlo all'opera.