Juventus, come sono andate le ultime partite a Parma

I precedenti della Juventus a Parma

Lache lunedì sera è attesa allo stadio Tardini per la 33^ giornata di Serie C ha vinto le ultime tre trasferte giocate contro ilin Serie A, già record dei bianconeri sul campo degli emiliani nel massimo torneo: è la striscia aperta più lunga di vittorie esterne consecutive dei piemontesi, considerando le squadre di questo campionato (tre anche contro il Como e Udinese).Il Parma, da parte sua, ha pareggiato 10 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (completano il bilancio 7 vittorie e 9 sconfitte): solo contro la Fiorentina (12) ha collezionato più pareggi interni nella competizione. La Vecchia Signora, tra l'altro, ha vinto le ultime due partite contro il Parma nel girone di ritorno in Serie A e solo una volta è arrivata a tre successi di fila contro i gialloblù nella seconda parte di stagione, tra il 1994 e il 1996.